Coca-Cola зарегистрировала в РФ две торговые марки

Американская компания The Coca-Cola Company зарегистрировала в России торговые марки «Кока-Кола» и «Спрайт», сообщает ТАСС.

По информации агентства, заявки на регистрацию были поданы 23 апреля текущего года компанией «Дзе Кока-Кола Компани» из Соединенных Штатов.

Товарные знаки регистрируются по классу №32 международной классификации товаров и услуг. Срок действия регистрации составляет 10 лет.

В марте 2022 года Coca-Cola приостановила свою деятельность на территории РФ, но в российских магазинах по-прежнему можно купить напитки, импортируемые из других государств.