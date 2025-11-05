В России увеличилось число зарегистрированных курьерских компаний

За год их стало больше на 16%.

Как отметили журналисты «Коммерсанта», рынок развивается за счёт популяризации сервисов доставки продуктов в регионах и развития интернет-розницы.

При этом темпы роста сферы постепенно замедляются, отметили эксперты. Дело в том, что потребители всё чаще стремятся получать заказы в пунктах выдачи, а продовольственные ретейлеры отказываются от услуг курьерских компаний, развивая собственную доставку.