Расходы бизнеса в России на кредиты оказались рекордными

Бизнес в России стал тратить более трети прибыли на обслуживание кредитов. Об этом со ссылкой на доклад ЦМАКП «Анализ макроэкономических тенденций» сообщает газета «Известия».

В конце сентября на обслуживание займов стали тратить более 36 процентов прибыли — долговая нагрузка в большинстве отраслей выросла до рекордного уровня. За год показатель вырос почти на 10 процентных пунктов, а за шесть лет — на 20.

В Минэкономразвития признали рост долговой нагрузки и объяснили его привлечением дополнительного финансирования для увеличивающихся инвестиций в основной капитал — по итогам первой половины 2025-го они выросли на 12 процентов год к году. Еще одной причиной является повышение ключевой ставки до 21 процента и усиление банковского регулирования, добавила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

По данным ЦБ, за первую половину 2025-го совокупный корпоративный долг достиг 122 триллионов рублей. Многие предприятия занимают не для развития, а чтобы перекрывать старые долги и поддерживать ликвидность, объяснил старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин. Рост просрочек связан со сложностями рефинансирования: банки ужесточают требования, а у компаний не хватает свободных средств для своевременных выплат.

У многих компаний выручка растет, но высокие процентные платежи съедают маржу. По данным Росстата, доля убыточных организаций к августу 2025 года достигла 30 процентов — максимума с 2020-го, — добавил частный инвестор Федор Сидоров.

В октябре россияне стали жаловаться, что финансовые организации начали в одностороннем порядке менять условия предоставления кредитов по уже заключенным договорам. Заемщиков никто не уведомляет и не спрашивает их согласия, перед тем как скорректировать график платежей, увеличить срок кредита и, следовательно, сумму переплаты. Также клиенты сталкиваются с изменением процентной ставки. Чаще всего такое происходит после отключения платных сервисных пакетов, обеспечивающих льготы по кредиту.