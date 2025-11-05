Магазин дешевых товаров стал лидером по росту в России

По итогам первого полугодия совокупная выручка 11 самых быстрорастущих FMCG-сетей (реализуют товары повседневного спроса) увеличилась на 58,74 процента, до 525 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на данные Infoline пишет «Коммерсантъ».

Лидером среди них с результатом 89,3 процента стал жесткий дискаунтер «Чижик», оборот которого вырос до 193,84 миллиарда рублей, что лишь немногим меньше половины общей суммы. У остальных сетей оборот кратно меньше, а ближе всего по росту подобрался Ozon fresh (плюс 71,3 процента, 59,55 миллиарда рублей).

Годом ранее в тот же период общий рост выручки составлял 68,6 процента. Как отмечается в материале, замедление темпа находится в общем контексте рынка. Выручка 50 ключевых FMCG-ретейлеров также стала расти медленнее — 15,5 процента против 22,6 процента.

Изменения на рынке объясняются переходом покупателей к сберегательной модели поведения, в рамках которого и происходит их приток в «Чижик», который предоставляет наиболее дешевые товары.

Эту тенденцию подтверждает резкий рост оборота в сетях Smart, «Победа», «Чеснок» и «Рубль», которые также работают в формате жесткого дискаунтера. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов отмечает, что такие сети опережают другие форматы в 2,5 раза и более. По его мнению, их экспансия будет продолжаться, потому что пока на магазины для бедных приходится всего шесть процентов розничного товарооборота.

Ранее сообщалось, что россияне после снижения расходов на многие категории товаров начали экономить на еде. С января число покупок росло все медленнее, пока не перешло к снижению. В последнее время аналитики отмечают снижение продаж уже в базовых категориях товаров.