Пользователь популярной интернет-платформы Reddit с ником skilliard7 сообщил о колоссальных финансовых потерях, которые он понес в результате неудачной ставки против южнокорейских компаний, специализирующихся на жареной курице. Его уверенность в скором упадке спроса на фастфуд в стране обернулась убытком примерно в полмиллиона долларов, после того как в одном из заведений, где продавалась жареная курица, поужинали главы IT-гигантов Nvidia, Samsung и Hyundai.

Инвестор, чьи убытки за последнюю неделю составили $472 085 (примерно 38,2 млн руб. по курсу на 4 ноября 2025 года, – «Газета.Ru»), объяснил свою стратегию, основанную на анализе демографических тенденций. Он исходил из предположения, что сокращение населения Южной Кореи в сочетании с растущим интересом граждан к здоровому образу жизни и вегетарианству неизбежно приведет к снижению популярности жареной курицы. Тщательно изучив статистику и отраслевые отчеты, он занял короткие позиции (short-позиции, – «Газета.Ru») по акциям соответствующих местных предприятий.

Однако его расчеты были опровергнуты неожиданным событием. В начале текущей недели в сети получило широкое распространение фото с ужина в сеульском заведении c жареной курицей KKanbu Chicken, где запечатлены руководители технологических гигантов. В частности, на снимке был замечен глава Nvidia, Дженсен Хуанг, трапезничающий жареной курицей с пивом. Этот ужин, в котором также приняли участие представители Samsung и Hyundai, спровоцировал немедленную реакцию рынка.

После появления этих кадров котировки акций корейских производителей курицы подскочили на 20–30%. Резкий взлет бумаг привел к тому, что позиция инвестора была принудительно закрыта, то есть ликвидирована, что и стало причиной его значительных потерь. Потерявший крупную сумму, пользователь выразил свое отчаяние, иронично задаваясь вопросом о том, как он мог не учесть влияние влиятельных фигур Кремниевой долины и корейской промышленности на потребительские предпочтения.