Mazda первой лишилась права выкупа своих активов в России

Японский автопроизводитель Mazda стал первым из иностранных компаний, кто потерял возможность воспользоваться опционом обратного выкупа своих активов в России. Об этом со ссылкой на источник в Группе "Соллерс" сообщает агентство Reuters.

Причиной потери права выкупа активов является истечение срока давности договора, который заключался Mazda при уходе с российского рынка. Напомним, доля японской компании была продана партнеру - компании Sollers. СП Mazda-Sollers занималось выпуском легковых автомобилей Mazda во Владивостоке.

"Группа Sollers не получала никаких предложений или запросов от Mazda относительно реализации опциона, и в текущих условиях мы не видим в этом необходимости", - цитирует Reuters пресс-службу Sollers.

Перезапуск завода во Владивостоке состоялся в 2023 году. Теперь здесь производятся автобусы под маркой Sollers.