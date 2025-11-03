Популярная на весь мир пицца собирается вернуться в Россию

Американская компания Pizza Hut International, ранее покинувшая российский рынок, зарегистрировала свой логотип в Роспатенте. Об этом говорится в документах на официальном сайте Федерального института промышленной собственности.

«Товарный знак зарегистрирован по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) №29, 30 и 43», — говорится в документах.

Как сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва», это позволяет сети ресторанов производить и продавать различные блюда и полуфабрикаты, выпечку, соусы и напитки.

Также компания может оказывать услуги в сферах ресторанного бизнеса и доставки еды. При этом, как следует из данных Роспатента, компания получила исключительные права на использование товарного знака Pizza Hut в России сроком до 2034 года.

В 2022 году польская компания Amrest, управлявшая сетью Pizza Hut в РФ, завершила продажу франшизы. Об этом стало известно от владельца одного из объектов недвижимости, в котором располагается ресторан сети. По его словам, арендное соглашение было переоформлено на ООО «Ной-М». Представители Amrest подтвердили факт прекращения управления российским подразделением сети и передачи контроля над заведениями отечественной компании. Сообщалось, что российскую сеть Pizza Hut ожидает процедура ребрендинга, однако новый собственник в те года не принял окончательного решения относительно будущего названия.