Роспатент зарегистрировал товарный знак Christian Dior

Ушедшая из России французская компания Christian Dior смогла зарегистрировать товарный знак в России. Патент будет действовать до 2034 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Отмечается, что Christian Dior подала заявку в Роспатент 1 августа 2024 года. Заявителем указана французская компания «Кристиан Диор Кутюр».

Ведомство согласилось зарегистрировать товарный знак до 2034 года. Его смогут использовать в России для продажи одежды, обуви, украшений, мебели и аксессуаров.

В прошлом году СМИ сообщали, что французская компания подала заявки в Роспатент о регистрации товарных знаков Dior, Dioramour и Gem Dior, а также логотипа со стилизованным изображением букв C и D.

Бутики Dior закрылись в России в 2022 году, после начала СВО и введенных Западом санкций.