Жесткие санкции не помеха: итальянские компании продолжают работать в РФ

Несмотря на строгие санкции, почти 95% итальянских предприятий, ведущих свою деятельность в России, продолжили работать в стране. Такой информацией в ходе XVIII Веронского Евразийского экономического форума поделился Витторио Торрембини, президент Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ, передают «Известия».

По словам Торрембини, «чтобы понять масштаб, организации можно условно разделить на две группы». Компании, у которых есть производство, практически на 95% остались в России. Однако из списка исключаются Enel и Leonardo (бывшая Finmeccanica), добавил глава ассоциации. При этом, как уточнил он, коммерческих структур стало заметно меньше в связи с ограничениями. Но и из них 50–60% продолжают функционировать, отметил Торрембини.

Бизнесмены отмечают изменения в риторике в отношении России и ожидают скорейшего разрешения ситуации, подчеркнул Торрембини. Потери итальянской экономики от 19-го пакета санкций могут достигнуть €250 млн, добавил он.

Торрембини подчеркнул, что все текущие партнерства остаются в силе, однако новые проекты пока не инициируются. Он также отметил, что бизнес уже заметил изменения в риторике как со стороны Европейского союза, так и Соединенных Штатов.