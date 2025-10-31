Wildberries заморозит размер комиссии по всем моделям продаж с 1 ноября

Онлайн-ретейлер Wildberries с 1 ноября 2025 года зафиксирует размер комиссии по всем моделям продаж. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries&Russ.

В компании в настоящее время видят текущую ситуацию и понимают, насколько важны стабильность и прогнозируемость при взаимодействии продавцов с Wildberries.