Литовское госкомпания перестанет транспортировать грузы «Лукойла» и «Роснефти» в Калининградскую область после завершения переходного периода, определенного санкциями Британии и США.

Литовское госпредприятие «Летувос гележиинкеляй» («Железные дороги Литвы») прекращает транзит грузов компаний «Лукойл» и «Роснефть» в Калининградскую область, сообщает ТАСС.

Это решение вступит в силу после окончания переходного периода, на который распространялись ранее заключенные договоры с компаниями, подпавшими под санкции Великобритании и США.

В сообщении литовских железных дорог подчеркивается, что сама компания не имела прямых контрактов с «Лукойлом» и «Роснефтью» – груз перевозили экспедиторы.

«Поле окончания переходного периода, предусмотренного для завершения соглашений, в которых так или иначе участвуют включенные в санкции Великобритании и США «Лукойл» и «Роснефть», их грузы «Летувос гележиинкеляй» перевозить не будет», – заявило госпредприятие.

Таким образом, в ближайшее время транзит через территорию Литвы для российских нефтекомпаний будет окончательно прекращен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Белоруссии сообщили, что Литва официально ограничила пересечение границы через пункт пропуска «Мядининкай» до 1 декабря 2025 года.

Россия гарантирует обеспечение Калининградской области вне зависимости от угрозы блокировки транзита со стороны Литвы.

Связь между Калининградом и остальными регионами России продолжит поддерживаться независимо от намерения Литвы ограничить транспортное сообщение.