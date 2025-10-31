Каким компаниям в России грозит банкротство

В России некоторым компаниям грозит банкротство. Среди таких фирм — «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» и «Пушкинский машиностроительный завод». Подробности — в материале «Рамблера».

АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1»

АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» из Владивостока, будучи ответчиком в иске Генпрокуратуры о взыскании с компании средств в пользу государства, объявило о своем банкротстве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Исковое заявление, поданное 22 октября, пока не принято к производству. Сумма требований составляет 240,4 миллиона рублей. 24 октября в Арбитражном суде Приморского края прошло очередное заседание по делу о взыскании с компании средств в пользу государства. Суд объявил перерыв до 31 октября. В другом деле, где рыбколхоз выступает ответчиком (Росрыболовство требует изъять квоты на рыболовство), следующее заседание запланировано на 19 ноября.

Машиностроительный завод

ООО «Петробалт», занимающееся проектированием и конструированием, обратилось в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском о банкротстве ООО «Пушкинский машиностроительный завод», принадлежащего строительной группе «Геоизол», сообщает РБК со ссылкой на картотеку дел. Исковые требования составляют 19,2 млн рублей.

В декабре 2024 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес решение в пользу компании «Петробалт», обязав Пушкинский машиностроительный завод выплатить 18,5 млн руб. Также была назначена неустойка в размере 613 тыс. руб. за неоплату услуг по разработке проекта модульной самоподъемной платформы. На данный момент решение суда не исполнено, и апелляционная жалоба не подавалась.

«Авангард»

Федеральная налоговая служба заявила о намерении признать финансово несостоятельной строительную компанию «Авангард» из Губкинского. Для этого фискальные органы подали иск в Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа, передает pravdaurfo.ru.

Согласно документам, сумма задолженности предприятия по обязательным платежам в бюджет превышает 199,3 миллиона рублей. На данный момент заявление о признании предприятия банкротом не принято к производству. Некоторые банковские счета компании заблокированы по требованию Федеральной налоговой службы. Это не первая попытка налоговиков добиться банкротства «Авангарда». Предыдущая попытка была предпринята прошлым летом, но 1 октября арбитражный суд вернул заявление.

АО «ОТСК»

В Арбитражный суд Свердловской области поступило заявление о банкротстве АО «Объединенная теплоснабжающая компания» (ОТСК). Об этом сообщает издание «Сигнал Урал».

Заявитель — независимая газовая компания АО «Уралсевергаз». Сумма исковых требований составляет почти 534 миллиона рублей. На данный момент информация о третьих лицах отсутствует. В середине сентября был задержан исполняющий обязанности директора АО «ОТСК» Артем Носков. На данный момент он находится на свободе, так как Верх-Исетский суд Екатеринбурга решил освободить его — следователь отказался от требования об аресте. В то же время бывшему гендиректору ОТСК Антону Боликову были предъявлены обвинения в мошенничестве, и он был отправлен в СИЗО до 15 ноября.