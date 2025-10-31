Остатки на валютных счетах юрлиц обновили максимум

Объем средств на валютных счетах юридических лиц в российских банках по итогам сентября 2025 года вырос почти в полтора раза и превысил 3,1 трлн рублей, следует из данных Банка России. Этот показатель обновил максимум с 1 марта 2023 года, обратил внимание «Коммерсантъ». Столь внушительный рост валютных остатков на счетах экспортеров — почти на 1 трлн рублей — наблюдался последний раз в январе 2022 года.

Резкий рост остатков на валютных счетах юрлиц в отчетном месяце связан с политикой компаний-экспортеров, отмечают эксперты. Прирост обусловлен авансовыми платежами иностранных покупателей российского экспорта, считает главный экономист «БКС мир инвестиций» Илья Федоров. Экспортеры неохотно продавали валюту по курсу 80 рублей за доллар в расчете на более высокий курс, рассказал он газете.

В конце августа правительство отменило требование по продаже 90% от зачисленной суммы на счета в уполномоченных банках, а также само перечисление валюты на эти счета. К отмене такого требования привело уверенное укрепление российской валюты в первой половине 2025 года. За этот период курс доллара на внебиржевом рынке снизился почти на 30%, опустившись ниже уровня 80 рублей за доллар.

В результате в сентябре крупнейшие экспортно-ориентированные компании продали валюты лишь на $4,9 млрд, что почти на 21% ниже реализации в августе и является минимальным показателем с начала 2023 года, следует из данных ЦБ. Однако к росту курса американской валюты это не привело — до конца месяца он держался чуть выше 83 рублей за доллар.

По итогам октября роста остатков на валютных счетах корпоративных клиентов ждать не стоит, говорят участники рынка. В первой половине месяца экспортеры активно продавали накопленную валюту. Руководитель аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев отметил, что компании рассчитывали на сохранение позитивного геополитического фона и быстрое смягчение денежно-кредитной политики ЦБ. Ставка на оба этих фактора не оправдалась, поэтому продажи валюты могли усилиться, заявил он.