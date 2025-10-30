Raiffeisen надеется возместить убытки в России с помощью 20-го пакета санкций ЕС

Глава Raiffeisen Bank International (RBI) Йоханн Штробль выразил надежду, что банку удастся «продвинуться» в вопросе разморозки активов компании Rasperia Trading, связанной с Олегом Дерипаской, в рамках следующего — 20-го по счету — пакета санкций ЕС против России. Об этом он заявил во время онлайн-встречи руководства финансовой группы с инвесторами и аналитиками, передает корреспондент Frank Media.

Изначально пункт о снятии санкций с Rasperia по просьбе австрийских властей планировалось включить в 19-й пакет антироссийских мер, принятый 23 октября 2025 года. Это позволило бы банку получить 24% акций Strabag SE, ранее принадлежавших Rasperia, которые сейчас для него не доступны из-за санкций ЕС. Таким образом банк смог бы компенсировать убытки, связанные с решением российского суда, обязавшего Raiffeisen выплатить Rasperia 2,1 млрд евро.

«С нашей точки зрения, у санкций несколько целей, и мы исходили из того, что в рамках этого процесса было бы разумно предложить и продвигать идею разморозки акций, замороженных санкциями. Если бы это произошло <…> тогда мы могли бы очень быстро возместить значительную часть убытков, разумеется, в зависимости от ряда итоговых условий и результатов, — заявил Штробль. — Посмотрим, сможем ли мы продвинуться, — возможно, в будущем, потенциально в контексте 20-го санкционного пакета, если он будет».

Штробль также напомнил о праве RBI подать иск против Rasperia в Австрии «с целью взыскания убытков, которые понесло российское дочернее предприятие», отметив, что считает позицию банка «очень сильной». При этом обсуждать судебную стратегию он отказался:

«Мы уверены в прочности нашего иска и намерены подать его в надлежащий момент <…> При этом понимаем, что процесс займет гораздо больше времени и, конечно, будет сопряжен с определенными сложностями по мере прохождения процедур», — добавил он.

Судебное противостояние RBI и российской компании Rasperia Trading Limited, которую связывают с Олегом Дерипаской, продолжается с конца 2023 года. Поводом стала неудавшаяся сделка по выкупу 28% акций строительного концерна Strabag. Эти бумаги находились у российского юрлица «Илиадис», которое ранее приобрело их у Rasperia. RBI рассчитывал через эту операцию репатриировать около 1,5 млрд евро прибыли, заблокированной в России. Несмотря на заверения о «санкционной чистоте » сделки и уведомление регуляторов, в том числе Минфина США, её связь с Дерипаской вызвала резкую реакцию западных властей. В итоге под давлением политиков и надзорных органов RBI от сделки отказался .

После срыва соглашения Rasperia подала иск в российский суд, обвинив RBI и совладельца Strabag Петера Хазельштайнера в попытке захвата корпоративного контроля. В январе 2025 года Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск: он обязал Райффайзенбанк вступить во владение спорными акциями и постановил взыскать с банка более 2 млрд евро. Позже Центробанк списал эту сумму со счета банка в России в пользу истца. RBI пообещал оспорить решение в апелляции и инициировал международный арбитраж в Нидерландах.

В ответ Rasperia потребовала в российском суде запретить арбитраж в Нидерландах и обвинила RBI и акционеров Strabag в затягивании исполнения судебного решения. В случае нарушения запрета истец просит взыскать со всех ответчиков около 1 млрд евро неустойки.