Роспатент зарегистрировал товарный знак Visa

Федеральная служба по интеллектуальной собственности оформила регистрацию товарного знака Visa для нескольких классов товаров и услуг в России.

Оформление товарного знака Visa подтверждено Федеральной службой по интеллектуальной собственности, передает ТАСС.

Американская компания «Виза интернэшнл сервис ассосиэйшн» подала заявку на регистрацию в сентябре 2024 года. Регистрация произведена по семи классам международной классификации, включая дистанционное банковское обслуживание, кредитные и дебетовые карточки.

Срок действия права на товарный знак установлен до сентября 2034 года. Помимо банковских услуг, регистрация распространяется и на другие классы, связанные с товарами и сервисами.

Ранее международные платежные системы Visa и Mastercard ограничили работу в России весной 2022 года, однако банковские карты продолжили функционировать внутри страны. Для россиян остатки на счетах, привязанных к картам этих систем, остались доступными.

Генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин заявлял, что в России с 2015 года все операции по картам международных систем проходят через НСПК. С начала 2025 года срок действия сертификатов безопасности чипов Visa и Mastercard истек, в связи с этим в России анонсированы ограничения на работу просроченных карт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Auchan зарегистрировала новый товарный знак в виде красного птенца в России.

Ранее Роспатент зарегистрировал логотип сервиса Discord, который заблокирован на территории России.

Глава Роспатента разъяснил значение регистрации товарного знака для защиты интеллектуальных прав.