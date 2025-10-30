Набиуллина назвала альтернативу льготным кредитам

Важной альтернативой наращиванию льготного кредитования является разворот бизнеса к инструментам фондового рынка.

Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

"На наш взгляд, в этих условиях пока высокой ставки, пока ставки не стали умеренными, важная альтернатива наращиванию льготного кредитования - это разворот бизнеса к рынку акций, привлечение новых акционеров. Чтобы экономика твердо стояла на ногах, инвестиции должны опираться и на кредит, и на рынок ценных бумаг", - сказала Набиуллина.

Она отметила, что с начала года портфель корпоративных облигаций на балансах банков вырос на 1 трлн 700 млрд рублей.

"Рост облигаций - это хороший сигнал, но вот долевое финансирование, рынок публичных размещений акций, рынок IPO развивается очень медленно", - отметила Набиуллина.

По ее словам, многие компании так или иначе готовятся к IPO, но ожидают подходящего момента, чтобы разместиться подороже на растущем рынке.