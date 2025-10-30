Опубликован рейтинг крупнейших компаний России

По итогам 2024 года «Газпром» стал лидером по выручке среди российских компаний, получив 10,7 триллиона ₽ — 7,6% совокупных доходов участников рейтинга РБК 500. По прибыли «Газпром» уступил лишь Сбербанку. Чистая прибыль компании составила 1,2 триллиона ₽, или 10,8% от общего результата рейтинга, чистая прибыль «Сбера» — 1,58 триллиона ₽.

Крупнейшие компании России по выручке по итогам 2024 года:

«Газпром» — 10,71 триллиона ₽;

«Роснефть» — 10,14 триллиона ₽;

Сбербанк — 9,41 триллиона ₽;

«Лукойл» — 6,71 триллиона ₽;

ВТБ — 4,75 триллиона ₽;

«Икс 5» — 3,91 триллиона ₽;

«Ростех» — 3,91 триллиона ₽;

«Российские железные дороги» — 3,29 триллиона ₽;

«Росатом» — 3,09 триллиона ₽;

«Магнит» — 3,04 триллиона ₽;

«Газпромбанк» — 2,44 триллиона ₽.

Всего совокупная выручка 500 крупнейших компаний России в 2024 году достигла 140,2 триллиона ₽, увеличившись на 22%, пишет РБК. Рост «Газпрома» аналитики связывают с ослаблением рубля, повышением внутренних цен на газ, ростом экспорта и увеличением стоимости нефти Urals.

В первую пятерку рейтинга вошли также «Роснефть», «Лукойл», Сбербанк и ВТБ. Нефтегазовые компании обеспечили 27% совокупной выручки рейтинга — 37,7 триллиона ₽, а их прибыль достигла 4,6 триллиона ₽. Почти половина этой суммы пришлась на «Газпром» и «Роснефть».

Эксперты прогнозируют, что в 2025 году общий рост выручки продолжится вслед за динамикой ВВП и инфляции. При этом Сбербанк может укрепить позиции и занять второе место в рейтинге.