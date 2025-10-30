РЖД признали работу в убыток

С января по сентябрь 2025 года чистый убыток ОАО «Российские железные дороги» составил 4,2 миллиарда рублей. Об этом говорится в отчете компании по РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета).

Годом ранее за тот же период прибыль РЖД составляла 44,7 миллиарда рублей. Вместе с тем выручка за год выросла на 10,1 процента, до 2,3 триллиона рублей, а валовая прибыль — на 12,4 процента, до 474,8 миллиарда рублей. Прибыль от продаж достигла 319 миллиардов рублей, что на 16,5 процента выше, чем годом ранее.

Отчет за первые полгода по МСФО (международный стандарт финансовой отчетности) зафиксировал падение чистой прибыли в 26 раз, до 4,4 миллиарда рублей, при росте доходов на 11 процентов, до 1,8 триллиона рублей.

Ранее издание Forbes подсчитало, что по итогам 2024 года РЖД вошло в тройку крупнейших должников России с результатом 2,771 триллиона рублей. На этом фоне компания начала оптимизацию штата. Для начала сокращения коснутся управленческого персонала, руководство объясняет это «снижением объемов работы и сложной экономической ситуацией».

До этого компания сообщала, что январе-сентябре 2025 года погрузка на сети снизилась на 6,7 процента в годовом выражении. К концу года в РЖД ожидают сокращение погрузки на 6 процентов.

На этом фоне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила второй год подряд проиндексировать тариф РЖД на порожние рейсы универсальных вагонов на десять процентов, а на контейнерные перевозки — на пять процентов. В прошлом году бизнесу обещали, что такое повышение станет разовой мерой.