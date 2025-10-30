В России начали производить первую отечественную вакцину от ВПЧ

Компания «Нанолек» и Фонд развития промышленности запустили первое в Российской Федерации производство вакцины от вируса папилломы человека полного цикла.

Об этом пишет РИА Новости.

«В следующем году первые серии вакцин ВПЧ выйдут в гражданский оборот. Это будет в втором полугодии 2026 года», — указал гендиректор «Нанолек» Евгений Баринов.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по здравоохранению Юлия Дрожжина предложила включить вакцинацию от вируса папилломы человека в национальный календарь прививок.

