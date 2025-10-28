США предложили Германии решить вопрос с активами «Роснефти»

В Вашингтоне считают, что Берлин должен сделать это за полгода. Таким образом немецкие активы российской нефтяной компании будут временно освобождены от рестрикций Соединённых Штатов.

Власти ФРГ изучают предложение и должны дать ответ в ближайшие дни. Один из собеседников Bloomberg отметил, что министр экономики Катерина Райх собирается обсудить этот вопрос на встрече министров энергетики и экологии стран G7 на этой неделе в Торонто.

24 октября канцлер Фридрих Мерц заявлял, что Германия оптимистично настроена в отношении того, что США освободят немецкое подразделение «Роснефти» от санкций.