У "Ангары" отозвали лицензию на коммерческие рейсы

Росавиация аннулирует сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ангара" на выполнение коммерческих воздушных перевозок, перевозчик не сможет выполнять рейсы с 5 ноября.

Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Росавиация аннулирует сертификат эксплуатанта авиакомпании "Ангара" на выполнение коммерческих воздушных перевозок. Начиная с 5 ноября, этот перевозчик не сможет выполнять коммерческие рейсы", - говорится в сообщении.

В Росавиации уточнили, что решение принято в целях обеспечения безопасности полетов, на основании акта внеплановой проверки МТУ Ространснадзора по Сибирскому федеральному округу.