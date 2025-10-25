Coca-Cola продлила права на товарный знак в России

The Coca-Cola Company на десять лет продлила срок действия права на товарный знак Coke на территории России. Об этом сообщает ТАСС.

© Газета.Ru

Заявка на товарный знак будет действовать на территории страны до 14 августа 2035 года. Знак прошел регистрацию по одному классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — безалкогольные несолодовые напитки и сиропы для изготовления этих напитков.

Впервые заявка на товарный знак Coke поступила в мае 1946 года и в июне прошла официальную регистрацию. Компания многократно продлевала права на этот товарный знак. Последнее продление было до 14 августа 2025 года.

В марте 2022 года компания приостановила реализацию продукции на территории России, но в российских магазинах можно купить напитки Coca-Cola, которые завозятся из других стран.

До этого исследовательская компания NTech сообщила, что марка колы Evervess, которая с середины 2022 года производится на российских заводах PepsiCo, впервые превзошла по объему продаж оригинальную Coca-Cola, импортируемую из-за рубежа. По результатам января — июня 2025 года позиции Evervess поднялись на четвертое место с долей 6,8%, тогда как Coca-Cola опустилась на пятое с долей 6,5%.