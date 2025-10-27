Предприниматели в России пообещали поднять цены

В России 64 процента предпринимателей собираются ответить повышением цен на рост налоговой нагрузки. Это показал опрос, проведенный Союзом бухгалтеров и налоговых консультантов. Его результаты приводит «Газета.Ru».

При этом 33 процента ответили, что их компании собираются остаться на старом налоговом режиме, а 31 процент выберут иной режим. Однако и первые, и вторые собираются переложить рост расходов на клиентов. В то же время, 11 процентов согласны на временное сокращение прибыли ради сохранения клиентов. Другие 12 процентов опасаются, что налоговая реформа вынудит их прекратить деятельность.

Кроме того, 75 процентов опрошенных полагают, что сильнее всего налоговые изменения отразятся на розничной торговле. Также в зоне высокого риска оказались грузоперевозки (43 процента) и сфера услуг для населения (20 процентов).

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что повышение налога на добавленную стоимость скажется на инфляции в конце текущего года и начале следующего.