«Газпром» хочет взыскать миллионы евро с немецкой компании

ПАО «Газпром» предъявило иск в отношении германской инжиниринговой компании Linde — Linde GmbH и Commercium Immobilien und Beteiligungs GmbH, а также юридической фирмы Pinsent Masons, требуя компенсацию ущерба на сумму почти 220 миллионов евро. Такие сведения содержатся в материалах арбитражного суда.

«Истец требует солидарного взыскания с ответчиков 218,504 млн евро убытков, подлежащих уплате в рублях по курсу ЦБ РФ на дату фактического платежа», — передает «Интерфакс» данные из содержания иска.

Предварительное рассмотрение дела назначено на 21 января 2026 года.

В случае отсутствия сведений о должном уведомлении иностранных компаний суд предусмотрел резервные даты слушаний: 25 марта, 27 мая, 5 августа и 7 октября 2026 года. Решение по делу может быть вынесено уже 21 января при условии, что информация об уведомлении ответчиков поступит в срок. Кроме того, суд обратил внимание, что учитывая существование филиала Linde GmbH на территории России, судебная корреспонденция может быть направлена по адресу данного филиала, без необходимости направления документов за пределы РФ.

Следует отметить, что Linde в последнее время неоднократно становится ответчиком по крупным искам в российских судах. В частности, «РусХимАльянс» предъявил претензии в связи с приостановкой проекта по переработке газа в Усть-Луге под предлогом санкционных ограничений. ООО «Газпром переработка Благовещенск» также подало иск к Linde после пожаров при пусконаладочных работах на Амурском газоперерабатывающем заводе. Их причиной стали ошибки в проектировании. Кроме того, запуск завода по производству сжиженного природного газа на компрессорной станции «Портовая» в Ленинградской области прошел без участия лицензиара и без технической поддержки со стороны Linde.