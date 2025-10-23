Попавшая под санкции российская нефтяная компания приняла неожиданное решение

«Лукойл» отменил заседание совета директоров, на котором должен был обсуждаться вопрос о выплате дивидендов за девять месяцев текущего года. Об этом сообщает ТАСС.

О принятом российской нефтяной компанией неожиданном решении стало известно на фоне введения против нее санкций США, которые также коснутся ее дочерних предприятий. На сворачивание операций с ними американский Минфин дал месяц. Ведомство обосновало введенные в ночь на 23 октября ограничения якобы имеющим место «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе».

К моменту написания материала акции «Лукойла» Мосбирже достигала в четверг 5680 рублей.

О новой дате заседания совета директоров в компании пообещали сообщить дополнительно.