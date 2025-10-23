ФАС оштрафовала МТС Банк за распространение ненадлежащей радиорекламы, сообщила пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее служба возбудила дело, признала рекламу ненадлежащей и выдала предписание о прекращении нарушения.

"В ролике была указана привлекательная информация о процентной ставке до 30% годовых при открытии вклада в МТС Банке. Однако иные сведения об условиях, влияющих на сумму доходов клиентов, в рекламе отсутствовали",-отметили в ФАС.

По мнению ведомства, такие действия организации могли ввести потребителей в заблуждение.

За размещение ненадлежащей рекламы ФАС России назначила банку штраф.