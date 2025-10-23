ЕС запретил работу с компаниями из «Сколково» и «Иннополиса»

Евросоюз запретил работу с компаниями и юридическими лицами, работающими внутри контура специальных экономических зон, а также "Сколково", "Иннополиса" и Свободного порта Владивосток. Об этом говорится в "Официальном журнале ЕС".

Так, запрещается "начинать новое или расширять действующее участие совместно с любым юридическим лицом, структурой или учреждением, зарегистрированным в качестве резидента, а также чей офис, предприятие или постоянное представительство расположены в пределах особых экономических, инновационных или преференциальных зон РФ".

Ограничения коснутся специальной экономической зоны "Алабуга" (Татарстан), специальной экономической зоны "Технополис Москва, СЭЗ "Липецк", "Тольятти", "Людиново" (Калужская область), "Санкт-Петербург", "Дубна" (Московская область), "Иннополис" (Татарстан), "Ульяновск", инновационного центра "Сколково", а также Свободного порта Владивосток.

Все эти территории объединяет принцип преференциальных режимов для своих резидентов, различает то, какие преференции действуют, и какой профиль развития территории определен.