США дали месяц на завершение операций с «Роснефтью» и «Лукойлом»

США выдали три новые генеральные лицензии, которые временно разрешают отдельные операции с российскими компаниями «Роснефть» и «Лукойл». Документы, опубликованные на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, устанавливают переходный период до 21 ноября 2025 года, в течение которого банки и компании могут завершить сделки, связанные с этими организациями, не нарушая санкционные требования.

Генеральная лицензия № 126 разрешает до 21 ноября все операции, «обычно связанные и необходимые для сворачивания сделок с участием Роснефти, Лукойла и их дочерних структур (50% и более владения)», заблокированных по Указу № 14024. Согласно лицензии, любые платежи заблокированным лицам должны зачисляться на заблокированные счета в соответствии с правилами 31 CFR 587.

Генеральная лицензия № 127 разрешает до указанного срока операции, «обычно связанные и необходимые» для:

отчуждения или передачи долговых или долевых инструментов (облигаций, акций) Роснефти или Лукойла третьим лицам, не являющимся гражданами США; клиринга и расчетов по сделкам, размещённым до 22 октября 2025 года; сворачивания деривативных контрактов, заключенных до 22 октября 2025 года, если они включают Роснефть, Лукойл или связаны с их бумагами.

Любые платежи заблокированным лицам также должны перечисляться на заблокированные счета. Лицензия не позволяет гражданам США покупать или инвестировать в такие активы, а только завершать или передавать их.

Генеральная лицензия № 128 разрешает до 21 ноября 2025 года операции, «обычно связанные и необходимые» для:

покупки товаров и услуг у автозаправочных станций Лукойла; их обслуживания, эксплуатации или сворачивания деятельности, если эти станции расположены за пределами Российской Федерации и существовали на 22 октября 2025 года.

Платежи, направляемые заблокированным лицам, должны поступать на заблокированные счета, за исключением самих розничных АЗС Лукойла.

Одновременно с этими документами вступила в силу генеральная лицензия № 124A, которая заменила лицензию № 124 от 15 мая 2025 года. Она касается операций, связанных с проектами Caspian Pipeline Consortium (CPC) и Tengizchevroil (TCO).

22 октября Министерство финансов США объявило о введении новых санкций против «Роснефти» и «Лукойла», сославшись на «отсутствие серьезных шагов России» к мирному урегулированию военного конфликта в Украине. Как заявлено в пресс-релизе, цель мер — «повысить давление на энергетический сектор России» и ограничить способность Кремля получать доходы для финансирования военных действий.

По словам министра финансов США Скотта Бессента, ведомство санкционировало «две крупнейшие нефтяные компании России, которые финансируют военную машину Кремля», и готово предпринимать дополнительные меры в поддержку усилий администрации по достижению прекращения огня. Вашингтон также призвал союзников присоединиться к этим ограничениям.

В санкционный список включены «Роснефть» и «Лукойл», а также десятки их российских дочерних обществ, работающих в сфере разведки, добычи, переработки и транспортировки нефти и газа. Все активы указанных компаний и их структур, находящиеся под юрисдикцией США или контролем американских лиц, замораживаются, а любые транзакции с ними без разрешения OFAC запрещены. Под блокировку также подпадают все компании, в которых «Роснефть» или «Лукойл» владеют 50% и более.

На фоне введения санкций котировки нефти Brent подскочили более чем на 4%, превысив $64 за баррель впервые с 10 октября. Акции «Роснефти» и «Лукойла» упали на 2,43% и 3,42%.

По данным «Роснефти» на конец 2024 года, сеть действующих АЗС компании включала в себя около 3 тысячи станций, в том числе в Республике Беларусь, на территории Абхазии и в Киргизии. Помимо заправочных комплексов, сеть включает более 2 тысяч магазинов при АЗС. По итогам 2024 года сеть АЗС «Лукойла» включала 5336 станций в 20 странах мира, из них 2456 — за пределами России.

Frank Media направили запрос в «Роснефть» и «Лукойл».

В январе администрация предыдущего президента США Джо Байдена ввела санкции в отношении крупных российских нефтяных компаний «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», но воздержалась от введения штрафов в отношении «Роснефти» и «Лукойла». По данным Financial Times, это было сделано из-за опасений, что это может привести к росту мировых цен на энергоносители.