В России сокращается число супермаркетов и гипермаркетов

Количество крупноформатных продуктовых магазинов — супермаркетов и гипермаркетов — в России с начала года снизилось на 1,4%. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

За этот период было закрыто 67 объектов общей площадью 185,2 тысячи квадратных метров.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что из-за высокой ключевой ставки открывать супермаркеты и гипермаркеты становится нерентабельно. В связи с этим торговые сети переориентируются на более экономичные форматы — особенно на жесткие дискаунтеры, запуск которых обходится на 20–40% дешевле супермаркетов (данные АКОРТ).

10 сентября «Коммерсантъ» писал, что сеть супермаркетов «Фасоль», которую в России развивает немецкая Metro, по состоянию на июль 2025 года сократилась почти на 9% год к году. Летом этого года торговых точек «Фасоль» в целом по России составило 1,3 тыс.

С таким снижением компания столкнулась несмотря на то, что в сфере продуктового ретейла наблюдается активный рост франшиз.

Ранее сообщалось, что «Лента» прекратила сотрудничество с Reckitt из-за условий соглашения.