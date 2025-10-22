Ozon запускает раздел премиальных товаров

Ozon запускает отдельное направление по продаже товаров в средней и выше категории под брендом «Ozon селект». В приложении будут представлены одежда, обувь, косметика, парфюмерия, а также продукция для дома и электроника, с фокусом на российские марки. Сейчас компания тестирует работу сервиса и формирует ассортимент. Об этом сообщают «Ведомости».

Собственный сайт для «Ozon селект» планируется открыть в 2026 году. В приложении будет дублироваться ассортимент премиальной витрины Ozon Fashion Lux, а также впервые отобранные премиум-товары в сегментах косметики, электроники и товаров для дома. Некоторые бренды уже присутствующие на Ozon, будут доступны на обеих площадках.

Разделение премиального ассортимента связано с необходимостью особого подхода к хранению, доставке и возврату товаров. Представитель Ozon отмечает, что запуск нового направления стал ответом на рост спроса на fashion-товары стоимостью выше 35 тыс. руб., который в первом полугодии 2025 года увеличился на 74% по сравнению с прошлым годом.

Для успешного развития «Ozon селект», по мнению опрошенных изданием экспертов, важна персонализация, уникальные предложения и удобный клиентский путь. Несмотря на то, что премиальный сегмент сохраняет стабильное число потребителей, его онлайн-продажи растут быстрее остальных категорий, а доверие к интернет-площадкам повышается.

Ozon не единственный игрок на рынке, решивший отделить премиальные товары от основного ассортимента. В 2025 году Wildberries & Russ выделили раздел «Бренды», а в 2024-м «Яндекс маркет» запустил сервис Ultima с премиальными товарами и консьерж-сервисом. Ранее «Авито» создал отдельный раздел «Авито премиум».