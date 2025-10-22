Капитализация Apple достигла $4 трлн

Акции Apple в понедельник взлетели до исторического максимума – производитель iPhone стал практически третьей компанией в мире, чья рыночная стоимость превысила $4 триллиона, поскольку данные продемонстрировали сильную динамику продаж новейшего iPhone.

Акции компании из Купертино выросли почти на 4% в понедельник, закрывшись на рекордной отметке $262,24, после того как новый отчёт показал уверенный старт продаж iPhone 17 в США и Китае. По данным исследования Counterpoint, продажи серии iPhone 17, поступившей в продажу в сентябре, за первые 10 дней обошли показатели iPhone 16 на 14%.

По сведениям TheFly, компания также повысила целевую цену с $226 до $315, сославшись на сильный тренд в поставках iPhone, который, как ожидается, сохранится в течение ближайших нескольких лет. Повышение произошло после того, как проверки цепочки поставок Loop Capital показали, что объёмы продаж iPhone будут стабильно расти до 2027 года благодаря обновлениям дизайна и циклам обновления продукции.

Аналитики инвестиционной фирмы Evercore ISI включили акции Apple в перечень тактических рекомендаций по бумагам, способным показать результаты выше среднего, ожидая, что компания превзойдёт рыночные прогнозы в ближайшие три месяца и представит позитивные перспективы на предстоящий декабрьский период.

По мнению экспертов Evercore ISI, возобновление онлайн-продаж в Китае может благоприятно повлиять на результаты компании с декабря по третий квартал следующего года, поскольку предварительные данные о сроках поставок указывают на высокий первоначальный интерес потребителей, превосходящий показатели других регионов при запуске аналогичной продукции.

В сентябре Apple представила обновлённую серию смартфонов iPhone, включая усовершенствованную модель Air, сохранив прежние цены несмотря на опасения, связанные с возможными таможенными пошлинами в США.

Арт Хоган, главный рыночный стратег B. Riley Wealth, отметил: