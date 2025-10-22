У «Северстали» резко упала чистая прибыль

Чистая прибыль «Северстали» за январь–сентябрь 2025 года сократилась в 2,3 раза — до 49,7 млрд рублей. Об этом говорится в отчетности компании по международным стандартам (МСФО), опубликованной 20 октября.

Выручка за девять месяцев уменьшилась на 14% до 543,3 млрд рублей, EBITDA (прибыль до вычета налогов — «Газета.Ru») снизилась на 40% до 114,2 млрд рублей.

В компании объяснили просадку финансовых показателей с падением средних цен продажи стали и ростом доли полуфабрикатов в структуре продаж. По оценке Metals & Mining Intelligence, в начале октября экспортная цена на горячекатаный прокат составляла около $460 за тонну на базисе FOB Черное море.

«В третьем квартале 2025 года кризисные тенденции в российской и мировой металлургии продолжили нарастать. Внутренний спрос продолжал снижаться вслед за дальнейшим охлаждением экономики. За девять месяцев 2025 года потребление металлопродукции в России сократилось примерно на 15%, и мы наблюдаем замедление деловой активности во всех ключевых отраслях-потребителях. На этом фоне средние котировки на горячекатаный прокат в третьем квартале снизились на 14% г/г», — отметил гендиректор АО «Северсталь Менеджмент» Александр Шевелев.

Он добавил, что слабый спрос на сталь сохраняется и на мировых рынках, в то же время увеличивается китайский экспорт. Это оказывает давление на экспортные цены стали, заключил Шевелев.