В России закрываются супермаркеты и гипермаркеты

Россияне стали реже посещать супермаркеты и гипермаркеты, предпочитая небольшие магазины у дома и онлайн-доставку. По данным Infoline, за девять месяцев 2025 года количество крупных продуктовых торговых точек сократилось на 1,4% — закрылось 67 объектов общей площадью 185 тысяч м. Совокупная доля таких форматов с 2017 года упала с 37% до 21%.

Причиной стали высокие издержки на запуск крупных магазинов и рост цен на продукты. Россияне переходят к сберегательной модели потребления, и это снижает интерес к крупным форматам, рассказал «Коммерсанту» гендиректор Infoline-Аналитики Михаил Бурмистров. По его словам, ритейлеры трансформируют площади под жесткие дискаунтеры, где затраты на запуск ниже.

Россияне переходят на жесткие дискаунтеры

Покупатели все чаще выбирают компактные магазины с основным ассортиментом и возможностью доставки. По данным АКОРТ, число таких точек площадью 100–200 м выросло на 15% за год. Крупные сети оптимизируют работу, уменьшая торговые площади и ассортимент. В частности, «Перекресток» запустил новый формат магазинов Select — их площадь втрое меньше обычных, около 400 м.