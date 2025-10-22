Wildberries приобрела крупного туроператора

Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) выкупила у структуры «Севергрупп» Алексея Мордашова российского туроператора Fun&Sun. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на три источника, близкие к сторонам сделки.

Сумма покупки составила около $200 млн, или 15-16 млрд рублей, уточнил собеседник издания, знакомый с параметрами сделки. При этом руководитель департамента М&А BGP Capital Иван Пешков привел другие цифры: стоимость бизнеса с учетом долга составляет порядка 50–60 млрд рублей. В то же время источник «Известий» оценил долговую нагрузку туроператора как «большую».

Утверждается, что сделка же закрыта, однако «Севергрупп» и Fun&Sun отказались от комментариев, представитель РВБ на запрос «Известий» напомнил о стратегическом партнерстве между маркетплейсом и туроператором, начатом в сентябре 2025 года, от других комментариев он также отказался.

Первым о готовящейся сделке между маркетплейсом и туроператором со ссылкой на источники написало отраслевое издание «Турдом». По их данным, на переходный этап в компании отвели год, в течение этого срока изменения в кадровом составе не планируются. Руководство туроператора не должно анонсировать или комментировать сделку, утверждало издание.

Frank Media направили запрос в Wildberries & Russ, «Севергрупп» и Fun&Sun.