Аэропорт в Финляндии закроют из-за России

Аэропорт Лаппеенранта в Финляндии, некогда входивший в топ-5 по загруженности, может закрыться из-за убытков, передает финская телекомпания Yle.

По данным портала, в 2011 году аэропорт был пятым по загруженности в стране и установил рекорд по числу пассажиров — 116 тыс. человек за год. Значительная часть туристов (свыше 50%) была из России.

В 2014 году было зафиксировано значительное сокращение количества туристов из России, в 2019 году по воздушной гавани ударила пандемия коронавируса. В последующие годы поток так и не вырос, а наоборот, еще сократился в 2022 году.

В настоящее время из Лаппеенранта летают рельсы только в итальянский Бергамо, но они прекратятся в конце октября. Пока нет информации о том, продолжатся ли подобные перелеты в дальнейшем.

Мэр Лаппеенранта Туомо Саллинен полагает, что расходы аэропорта были «управляемыми и обоснованными»: большая часть средств тратилась на персонал и приобретение услуг по обеспечению полетов.

Градоначальник пояснил, что рассматриваются три сценария: капитальный кредит, передача деятельности на аутсорсинг или полное прекращение работы аэропорта. Решение будет принято до начала декабря.

Журналисты заметили, что работа аэропорта может быть остановлена в ближайшие месяцы. Они уточнили, что Брюссель возражает против выделения государственных средств на поддержание деятельности убыточных аэропортов.