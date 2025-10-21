В России пересмотрели планы по введению налога на налог

Правительство отказалось от идеи ввести платежи за внесение сведений об обороте товаров с маркировкой «Честный знак», соответствующие изменения будут внесены ко второму чтению законопроекта. Об этом со ссылкой на источник в кабинете министров пишет Forbes.

По словам собеседника издания, средства на развитие радиоэлектронной отрасли, которую хотели обеспечить за счет новых пошлин, будут взяты из других источников, а меры будут более адресными.

До этого издание выпустило материал о письме представителей российской пищевой промышленности и торговых сетей к премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором они просили отказаться от новых сборов. В отрасли считают, что те стали бы своего рода налогом на налог, не имеющим никакого экономического обоснования.

Они подчеркнули, что платежи придется перекладывать в стоимость конечного товара, что скажется на инфляции и доступности социальных продуктов, а кроме того, дополнительный импульс получит серый рынок. Уход производителей в тень, в свою очередь, сократит платежи в бюджет, так что вместо ожидающегося роста доходов правительство получит их падение.

Ранее с аналогичной просьбой к председателю Госдумы Вячеславу Володину и главе правительства России Михаилу Мишустину обратились IT-объединения. Они попросили не допустить отмены нулевого налога на добавленную стоимость (НДС) на покупку российского программного обеспечения (ПО), указывая, что в противном случае рост сектора остановится, мотивация потенциальных пользователей переходить на отечественный софт пропадет, а компаниям придется прибегнуть к сокращению кадров, что приведет к оттоку специалистов из страны.