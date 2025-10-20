Союз торговых центров пожаловался ФАС на маркетплейсы

Союз торговых центров пожаловался ФАС на демпинг со стороны маркетплейсов
Союз торговых центров России (СТЦ) направил главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому жалобу на ценовой демпинг, проводимый маркетплейсами, пишет "Коммерсант".
В СТЦ заявили, что маркетплейсы устанавливают монопольно низкие цены на товары за свой счет. Эта политика является "недобросовестной и ущемляющей интересы участников рынка ритейла и торговых центров".
Участники рынка традиционного ритейла обеспокоены тем, что селлерам приходится продавать товар на 20-70% дешевле, чем в офлайн-рознице. Предотвращение подобных практик позволит предотвратить закрытие офлайн-магазинов, считают они.
Союз просит ФАС проанализировать сложившуюся ситуацию и предусмотреть ограничение.