Роспатент назвал не подлежащие регистрации в стране товарные знаки
Отклоняются заявки на логотипы, которые могут ввести потребителей в заблуждение относительно товара, его производителя или места выпуска.
Кроме того, не проходят одобрения заявки, противоречащие общественным интересам и принципам гуманности, сообщил глава ведомства Юрий Зубов.
«К примеру, нельзя зарегистрировать товар с названием, например, какого-нибудь города, если он на самом деле производится вообще в другой стране без участия производителей этого населённого пункта. Это связано с защитой покупателей от недостоверной информации и недобросовестной конкуренции», — объяснил он в интервью РИА Новости. «Роспатент обеспечивает баланс между правами правообладателей и защитой интересов потребителей и общества, регистрируя только такие знаки, которые честно отражают происхождение товара и соответствуют законодательству и общепринятым моральным нормам», — добавил Зубов.