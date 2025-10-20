Роспатент назвал не подлежащие регистрации в стране товарные знаки

Отклоняются заявки на логотипы, которые могут ввести потребителей в заблуждение относительно товара, его производителя или места выпуска.

Кроме того, не проходят одобрения заявки, противоречащие общественным интересам и принципам гуманности, сообщил глава ведомства Юрий Зубов.