Опубликован рейтинг российских компаний, накопивших больше всего денег

Forbes опубликовал рейтинг компаний с наибольшими запасами денежных средств по итогам 2024 года. У этих компаний объем средств превышает их долговую нагрузку. Обычно накопленные деньги лежат на банковских вкладах и приносят дополнительный доход.

Лидером ожидаемо стала нефтяная компания «Сургутнефтегаз». В списке также сразу три организации, подконтрольные московской мэрии: «Фонд реновации», «Мосинжпроект» и «Московский метрополитен». Последняя компания также попал в список самых убыточных, но у нее уникальная бизнес-модель, когда большая часть затрат покрывается субсидиями из бюджета Москвы.

10 российских компаний с наибольшими запасами денежных средств:

«Сургутнефтегаз» (нефть и газ) — 6,411 триллиона ₽;

«Лукойл» (нефть и газ) — 1,046 триллиона ₽;

«Фонд реновации» (строительство) — 475,4 миллиарда ₽;

«Интер РАО» (электроэнергетика) — 421,7 миллиарда ₽;

«Транснефть» (транспорт) — 230,4 миллиарда ₽;

«Мосинжпроект» (строительство) — 110,9 миллиарда ₽;

«Московский метрополитен» (транспорт) — 96,7 миллиарда ₽;

«Татнефть» (нефть и газ) — 82 миллиарда ₽;

«Гранд Сити» (строительство) — 80,9 миллиарда ₽;

ММК (черная металлургия) — 73,4 миллиарда ₽.

Чистая денежная позиция рассчитывалась как сумма денежных средств, банковских депозитов и ликвидных ценных бумаг за вычетом долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов, а также обязательств по аренде, пояснили в Forbes. Компании ранжированы в рейтинге по размеру чистой денежной позиции на конец 2024 года.

В рейтинг не включено ПАО «Юнипро», принадлежащее немецкой корпорации Uniper и находящееся под временным управлением Росимущества (чистая денежная позиция — 86,4 миллиарда ₽).

В качестве источников данных рассматривалась только опубликованная компаниями финансовая или бухгалтерская отчетность за 2024 год, а также данные ФНС России и Росстата, представленные в системе СПАРК.