Крупнейшая российская компания признала отсутствие денег на дивиденды

Одна из крупнейших российских металлургических компаний «Северсталь» приняла решение не выплачивать дивиденды за третий квартал 2025 года в связи с сохраняющимися проблемами. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте производителя.

Речь в первую очередь об отрицательном свободном денежном потоке за девять месяцев (минус 2,3 миллиарда рублей в месяц) с начала года и ускоряющемся падении спроса на сталь в России.

Выручка «Северстали» упала на 18 процентов за квартал, а за десять месяцев — на 14 процентов, что говорит о стремительном ухудшении ситуации при росте продаж металлопродукции выросли на пять процентов с начала года. «Денежная подушка» компании с начала года сократилась почти в два раза — 128,5 миллиарда рублей до 72,2 миллиарда.

Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев признал, что в третьем квартале кризисные тенденции в российской металлургии продолжили нарастать. Внутренний спрос снижается вслед за охлаждением экономики, деловая активность замедляется во всех ключевых отраслях-потребителях, а слабый спрос на мировых рынках не может исправить ситуацию.

В то же время он подчеркнул, что долговая нагрузка по-прежнему остается низкой, а по себестоимости производства компания занимает лидирующие позиции в России. При этом «Северсталь» не останавливает инвестиции в стратегические проекты за счет своих ресурсов.