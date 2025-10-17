Миллер оценил положение «Газпрома»

ПАО «Газпром» финансирует затраты преимущественно за счет собственного операционного денежного потока, что говорит о хорошем финансовом положении компании. Соответствующий комментарий Алексея Миллера «России-24».

© Lenta.ru

Топ-менеджер объяснил, что у «Газпрома» есть и программа заимствования, поскольку «так работают вообще все компании в мире», но в целом структура источников трат ПАО говорит о стабильном и надежном финансовом положении.

Ранее Forbes назвал «Газпром» обладателем самого большого долга среди представителей российского бизнеса. Отмечалось, что по итогам 2024 года показатель составлял 6,047 триллиона рублей, а к середине 2025-го скорректировался до 5,79 триллиона, но с учетом величины компании долговая нагрузка остается для нее умеренной.

"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в КНР по "Силе Сибири"

В 2024 году «Газпром» получил чистую прибыль в 1,219 триллиона рублей против вдвое меньшего убытка в 2023-м. По итогам девяти месяцев текущего года показатель EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизации) одноименной группы вырос на 37 процентов, превысив 2,1 триллиона рублей, напоминает агентство. Подчеркивается, что долги «Газпрома» в указанный период не выросли, при возможности свободный денежный поток направляют на их погашение.