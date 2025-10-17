Inditex, владеющая Zara, Bershka, Pull&Bear, зарегистрировала в РФ товарный знак
Испанская компания Inditex, которая владеет брендами Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, зарегистрировала в России товарный знак. Такая информация содержится в базе Роспатента.
Уточняется, что товарный знак может использоваться для продажи одежды, обуви, головных уборов и прочих аксессуаров.
Компания подала заявку на регистрацию еще 1 марта. Товарный знак зарегистрирован сроком до 2035 года. В качестве заявителя указана испанская компания «Индустрия ди Дисено Текстил», передает РИА Новости.
Ранее в СМИ появилась информация, что сеть магазинов 7-Eleven может открыться в России в следующем году. Уточнялось, что компания зарегистрировала в Роспатенте восемь товарных знаков. Таким образом, зарегистрирован логотип на бумажных пакетах и фирменные полоски, которые вывешиваются на продуктовой сети.
Американская компания Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc. также зарегистрировала товарный знак Victoria's Secret в Роспатенте. При этом компания ушла с российского рынка весной 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине.