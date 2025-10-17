Индия впервые закупила гайанскую нефть на фоне заявлений Трампа

Два крупнейших нефтеперерабатывающих завода Индии заключили сделку на покупку 4 млн баррелей гайанской нефти у американской компании ExxonMobil. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники.

© Газета.ru

По данным агентства, Indian Oil Corp приобрела 2 млн баррелей нефти марки Golden Arrowhead. Поставки ожидаются в конце декабря или в начале января. Еще 2 млн баррелей марок Liza и Unity Gold закупил НПЗ Hindustan Petroleum Corp — в аналогичный период.

Сделка состоялась на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, который утверждал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди якобы пообещал отказаться от закупок российской нефти. Однако в МИД Индии эту информацию не подтвердили, отметив, что контактов между лидерами в последнее время не было.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, подчеркнул, что в вопросах поставок нефти ключевую роль играет позиция стран-покупателей и их экономическая выгода.