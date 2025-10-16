Die Zeit: Германия хочет конфисковать 720 млн евро у российского банка

Высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне начал производство против одного из российских банков по запросу Генеральной прокуратуры Германии. Суд намерен рассмотреть вопрос о конфискации более 720 млн евро, замороженных в немецком банке после введения санкций Евросоюза.

Как сообщает издание Die Zeit, что банк, название которого не раскрывается, попал под санкции ЕС в июне 2022 года. Его активы на счетах во Франкфурте-на-Майне были заблокированы. Представители суда подчеркнули, что вскоре после этого «неизвестные ответственные лица» кредитной организации попытались вывести замороженные средства, однако операция была остановлена.

В одной стране решили арестовать активы Google в пользу России

«Было предпринято неудачное действие по распоряжению активами, подпадающими под санкции», — говорится в заявлении суда.

В результате Генпрокуратура ФРГ инициировала уголовное производство по подозрению в попытке нарушить запрет на использование замороженных средств. Власти Германии намерены передать сумму в размере более 720 млн евро в доход государственной казны. В настоящее время суд готовит слушание по существу дела, но дата заседания пока не назначена. В пресс-релизе суда отмечается, что дальнейшие решения будут приниматься исходя из результатов разбирательства и представленных сторонами доказательств.