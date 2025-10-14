Авиакомпании КНР выступили против запрета полетов над РФ рейсов в США или из них

Несколько китайских авиакомпаний выступили против предложенного американским министерством транспорта запрета для них пересекать воздушное пространство России во время полетов в Соединенные Штаты или из них.

© Global look

Упомянутое ведомство на прошлой неделе опубликовало проект распоряжения, согласно которому китайским авиаперевозчикам будет запрещено пересекать воздушное пространство России при выполнении рейсов в США или из них, включая чартерные. В документе отмечается, что это относится, в частности, к компаниям Air China, Beijing Capital Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Sichuan Airlines и Xiamen Airlines. Они направили в министерство свои комментарии относительно этого предложения.

Так, представители Air China, как следует из опубликованного письма, заявили, что компания "выступает против предложенного министерством постановления, которое противоречит общественным интересам", а также в случае выполнения "создаст неудобства для всех пассажиров". Схожие по содержанию комментарии представили, в частности, China Southern Airlines, Sichuan Airlines, China Eastern Airlines и другие компании. Некоторые из них заострили внимание на том, какой ущерб может быть нанесен потребителям.

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя на брифинге информацию о возможном введении упомянутых ограничений американскими властями, заявил, что Китай рекомендует США не перекладывать свои издержки на потребителей по всему миру.