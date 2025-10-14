Западные компании бьют тревогу из-за закручивания Китаем «редкоземельных гаек»

Западные компании опасаются, что возобновившийся спор между США и Китаем по поводу редкоземельных металлов приведет к «разрыву» цепочек поставок и росту цен на микросхемы. Что происходит между Китаем и США, и как это скажется на мировой торговле, разбиралась газета The Financial Times.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что с 1 ноября или раньше США введут пошлину в размере 100% на товары из Китая сверх текущего уровня. Это обусловлено, по его словам, «агрессивной позицией» Пекина в сфере торговли. После чего вице-президент Джей Ди Вэнс, торговый представитель США Джеймисон Грир и министр финансов Скотт Бессент призвали Пекин к переговорам, чтобы избежать новой торговой войны.

При этом Пекин ужесточил правила экспорта, потребовав от иностранных компаний получать специальное разрешение на вывоз магнитов, содержащих даже следовые количества редкоземельных элементов китайского происхождения.

По мнению представителей западных компаний, противостояние между США и Китаем в сфере редкоземельных металлов приведет к «разрыву» цепочек поставок для высокотехнологичных секторов, в том числе автомобильной и оборонной промышленности.

«Ожидается, что новые правила, принятые Министерством торговли Китая, будут иметь далеко идущие последствия для поставок соответствующей продукции в Германию и Европу», — заявил представитель немецкой автомобильной промышленной группы VDA.

Руководители оборонного сектора в свою очередь отметили, что новые экспортные ограничения со стороны Китая могут привести к срывам сроков производства некоторых компонентов оружия и росту цен. В частности, под удар могут попасть истребители F-35, ракеты Tomahawk, радиолокационные системы.

При этом автоконцерны увеличили втрое объемы заказов у немецкого производителя магнитов Magnosphere. А генеральный директор компании Фрэнк Эквард предупредил о «серьезных проблемах», которые ждут мировую автомобильную промышленность из-за нарушений цепочек поставок.

По словам китайских юристов, вне зависимости от того, насколько строго Пекин будет применять новые правила, ситуация для европейских компаний, даже базирующихся в Китае, усложнится. Согласование экспортных лицензий для продажи редкоземельных металлов также резко увеличит нагрузку на китайских чиновников.

Тем не менее, эксперты сохраняют надежду, что США и Китай в конечном итоге достигнут соглашения о смягчении ограничений. VDA уже призвала Брюссель и Берлин «быстро найти жизнеспособное решение» с Пекином.