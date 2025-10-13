Тысячи рабочих мест под угрозой: самый тяжелый кризис в российской промышленности

Угольная промышленность России переживает глубокий кризис: санкции, увеличение затрат и падение цен привели к тяжелому положению шахтеров. Об этом сообщает Financial Times.

Согласно данным Росстата, за первые семь месяцев текущего года убытки сектора достигли 225 миллиардов рублей, что вдвое больше, чем в 2024 году, который уже тогда был худшим годом для страны. В 2023 году угольная промышленность, напротив, принесла прибыль в размере почти 375 миллиардов рублей.

К сентябрю 2025 года закрылись 23 российские угольные компании (13% от общего числа), еще 53 под угрозой закрытия. Власти РФ признали трудности угольной отрасли на экономическом форуме, отмечают авторы материала. Хотя уголь составляет менее 1% ВВП, он обеспечивает занятость 140 тыс. человек и важен для регионов, пишут авторы.

Сообщается, что мировые цены на энергетический уголь достигли минимума из-за рекордной добычи в Китае. Российские производители предлагают значительные скидки, но экспорт остается ниже уровня до начала специальной военной операции (СВО), несмотря на поставки в Азию.

Российские промышленные гиганты столкнулись с серьезной проблемой

Подчеркивается, что рост стоимости логистики в России (до 90% от цены угля) и перегрузка железнодорожных линий ухудшают ситуацию. Прогноз цен на уголь до 2027 года пессимистичен, указывают эксперты.