Sony оставила три заявки на регистрацию товарных знаков в Роспатент

Японская корпорация Sony Group направила три заявки на регистрацию товарных знаков в России. Об этом сообщает ТАСС.

В базе Роспатента указано, что заявки холдинга связаны с его дочерними компаниями: Walkman, Bravia и Xperia. В заявках, поданных 3 октября, также указываются логотипы перечисленных компаний.

Отмечается, что товарные знаки проходят по классу №9 Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — музыкальные плееры, телевизоры, телефоны и смартфоны.

10 марта 2022 компания Sony приняла решение приостановить поставки своих консолей, периферии и игр в Россию на фоне спецоперации на Украине. С тех пор продукция компании появляется в России по параллельному импорту.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), 11 августа текущего года подразделение Sony Mobile Communications завершило самоликвидацию и прекратило свою деятельность в России.

Ранее ушедшая из России Sega зарегистрировала в Роспатенте товарный знак.