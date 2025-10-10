Renault включена в перечень компаний, подпадающих под спецмеры в экономике

Кабмин РФ добавил французскую автомобильную компанию Renault в перечень юрлиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры. Постановление подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным и опубликовано на официальном портале правовых актов.

В документе Renault SAS будет указана в перечне под номером 75.

Автомобильный концерн Renault покинул российский рынок во второй половине мая 2022 года на фоне начала специальной военной операции на Украине. Завод компании (в настоящее время «Москвич») продали правительству Москвы за символическую стоимость. Renault не оставила на заводе ни технологий, ни конструкторской документации, ни комплектующих, которые должны были обеспечивать производство.

Компания решила вернуться на российский рынок и подала заявку на регистрацию бренда «Reno» в октябре 2024 года. Однако, 17 сентября текущего года стало известно, что Renault предварительно было отказано в регистрации товарного знака на территории РФ, но Роспатент направил ее руководству уведомление для проведения экспертизы.

По словам гендиректора компании «Онлайн Патент» Алины Акиншиной, решение об окончательном отказе будет принято, если компания в течение нескольких недель не ответит на уведомление Роспатента.