Российское пиво отправится покорять Индию

Российское пиво выходит на индийский рынок. Пивоваренная компания «Балтика» планирует в следующем году экспортировать свое флагманское пиво в эту страну, сообщает РИА Новости со ссылкой на производителя.

Уточняется, что на первом этапе поставки будут осуществляться в штаты Махараштра и Уттар-Прадеш. А дальнейшем «Балтика» намерена разработать новый сорт пива, адаптированный специально для индийского потребителя.

Напомним, что «Балтика» в составе российской делегации приняла участие в Международной продовольственной выставке World Food India 2025, которая проходила в Индии в Нью-Дели с 25 по 28 сентября.

«Балтика» – крупнейший экспортер пива в России. Компания начала активно выходить на международные рынки в 2000 году и впоследствии расширила географию поставок на все континенты мира. Продукция «Балтики» представлена в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Содружества Независимых Государств (СНГ), Европы, Северной и Южной Америки, Африки, Ближнего Востока, Австралии, Японии, Китае, Новой Зеландии и других государствах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основной акцент компания делает на странах, дружественных России, таких как государства ЕАЭС, СНГ, Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. По итогам 2024 года лидерами по объему продаж стали Казахстан, Китай, Беларусь, Абхазия и Иран.